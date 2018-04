Mourinho presenteert enkele spelers rekening na smadelijk verlies

Paul Pogba zou een van hen kunnen zijn, de Fransman werd op het uur naar de kant gehaald voor zijn povere spel, maar ook omdat hij geel gekregen had. De peperdure middenvelder ging de voorbije maanden geregeld in en uit de ploeg, wat toont dat Mourinho niet bang is om grote namen te weren.

Mourinho stelde de journalisten de vraag: "Wat zijn de criteria voor een coach om een ploeg te maken? Ik ken maar 1 criterium: hoe je speelt. Dat is de enige manier waarop ik spelers kan selecteren. Of wil je dat ik voor hun kostprijs, hun salaris of hun mooie gezicht ga? De enige manier is presteren."

De FA Cup is nog de enige kans op een trofee voor Manchester United dit seizoen. Vorig seizoen pakte Mourinho 3 prijzen met United: de Supercup, de Ligabeker en de Europa League.