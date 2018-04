Zo zag u Kompany nog nooit: "It's been a f***ing long journey!"

Vincent Kompany is in de wolken met zijn 3e titel bij Manchester City. "Dit is er een voor de fans", stipt hij aan op de website van zijn club.

"Ik ben zo trots dat we dit kunnen delen met hen. Zij zijn ons blijven steunen na een moeilijke week (City verloor in de kwartfinales van de Champions League, red). Met de titel slaan we terug. En daar wil ik iedereen voor bedanken."

Kompany verdedigt al 7 jaar de kleuren van Manchester City. "Ik voel me vereerd om deel uit te maken van zo'n prachtige groep", vertelt de 32-jarige aanvoerder. "Het zijn allemaal goeie en fantastische jongens. Er heerst een goeie sfeer. Telkens ik op het terrein sta, geniet ik met volle teugen."

Kompany blijft Kompany: zweven is niet aan hem besteed. "Ze vragen me wel eens of we over het beste team aller tijden beschikken in de Premier League. "Neen", antwoord ik dan. Misschien wel als we dit niveau de komende jaren blijven aanhouden, maar we doen het stap per stap."

"Er ligt nog veel werk op de plank. Woensdag verwacht ik iedereen weer voor een goeie training."