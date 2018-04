De Bruyne: "De mentale sterkte van City is ongelofelijk"

Na een dubbele Europese nederlaag tegen Liverpool en een geannuleerd titelfeest tegen Manchester United moest Manchester City zich herpakken tegen Tottenham. Dat deed het gisterenavond ook, met vooral voor de pauze heerlijk voetbal op Wembley.

"Iedereen voelt de vermoeidheid na twee lastige weken", reageerde Kevin De Bruyne na de 1-3-overwinning. "We hebben vijf toppers gespeeld in twee weken en dat kruipt in de kleren."

"Maar de mentale sterkte van deze ploeg is ongelofelijk. In onze thuismatchen tegen Liverpool en United waren we sterk. We verdienden toen de overwinning, maar dat is voetbal. Tegen Tottenham scoorden we en hebben we beter verdedigd."

De titel ligt nu echt te wachten op City, dat bij een nederlaag van Manchester United straks al kampioen kan zijn. "Maar we weten dat we er nog niet zijn", predikt Kevin De Bruyne rust. "We moeten gewoon ons ding doen en hopelijk klaren we snel de klus."