Omstreden Wolverhampton keert na 6 jaar terug in de Premier League

Wolverhampton staat met 92 punten uit 42 wedstrijden aan de leiding in de Championship. Door het 1-1-gelijkspel van concurrent Fulham tegen Brentford is Wolverhampton sinds vandaag zeker van de promotie. De club heeft nog 4 punten nodig uit zijn laatste 4 duels om ook kampioen te worden.

De titel van de Wolves is niet onomstreden. De club onderhoudt nauwe banden met supermakelaar Jorge Mendes, de manager van coach Nuno Espirito Santo en sterspelers Ruben Neves, Diogo Jota en Ivan Cavaleiro.

Mendes is ook gelinkt met Wolverhampton-eigenaar Fosun International, dat aandelen heeft in het bedrijf van de Portugese manager. Fosun International kocht Wolverhampton op advies van Mendes. Verschillende clubs hebben zich al openlijk vragen gesteld over de gang van zaken bij de Wolves.