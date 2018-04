Hazard: "Als ik meer gescoord had, speelden we wel Champions League"

Eden Hazard wordt niet blij als hij naar de huidige rangschikking in de Premier League kijkt. Daar staat Chelsea voorlopig op een teleurstellende 5e plaats, waardoor het wellicht de Champions League mist volgend seizoen. Wat vindt Hazard nu zelf van de prestaties van zijn team dit jaar?

"Niet verschrikkelijk, hoewel we wel de doelstellingen van dit seizoen niet behaald hebben. We wilden kampioen worden en zo ver mogelijk raken in de Champions League, en dat is niet gelukt. Dit seizoen kunnen we de FA Cup nog winnen, dus pas daarna maken we de balans op. Maar het is zeker geen goed seizoen geweest."

Ondanks dat snertseizoen heeft Hazard al 11 doelpunten op de teller, waardoor hij topschutter is bij Chelsea. Maar dat interesseert de Rode Duivel niet.

"Statistieken laten me al jaren koud. Ik kijk er nooit naar, want mijn grootste doel is het helpen van mijn team. In de 2e seizoenshelft scoorde ik wat minder dan in de 1e. Wellicht daarom staan we nu veraf van de top 4. Als ik meer gescoord had stonden we dichter."