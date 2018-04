PL-geschiedenis voor Salah: 3e keer "Speler van de Maand" in 1 seizoen

Mo Salah beleeft een absolute droom in zijn debuutseizoen in de Premier League. De spelmaker van Liverpool voert met 29 goals en 9 assists in 31 wedstrijden autoritair de topschutterslijst aan.

Ook in de maand maart vond de 25-jarige Egyptenaar, met 6 goals in 4 matchen, gemakkelijk de weg naar doel. Daarvoor kreeg hij de trofee "Speler van de Maand". De aanvaller mag de prestigieuze prijs, na de maand november en februari, voor een historische derde keer in één seizoen in ontvangst nemen.

Liverpool-coach Klopp is alvast in de wolken met het record van zijn topspits. "Deze prijs is oververdiend. Het is niet dat je denkt: "Wow, is dit echt gebeurd?""

"Hij is gewoon een uitstekende speler en is betrokken bij alle beslissende momenten: zowel met assists als met doelpunten. Hij geeft ons een goed gevoel, dus iedereen is echt gelukkig voor hem."

De andere genomineerden voor de POTM in de maand maart waren Romelu Lukaku, David Silva, Son Heung-min, Cenk Tosun en Chris Wood.