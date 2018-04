Bolt: "Hopelijk volgt in de toekomst een deal met United"

Usain Bolt (31) was vandaag te gast op de Commonwealth Games in Australië. Een terugkeer naar de atletiekpiste zit er niet in, een voetballersbestaan is wel een serieuze optie voor Bolt.

Vorige maand trainde de Jamaicaan al eens mee met Borussia Dortmund en op 10 juni speelt hij een wedstrijd voor het goede doel op Old Trafford.

"Ik ben heel serieus over mijn plan om te voetballen", bevestigde Bolt vandaag nog eens. "Er zit momenteel niets in de pijplijn. Ik ben nu vooral bezig om fit te worden en ik werk aan enkele details."

"Ik denk op dit moment niet aan een bepaalde club, maar ik train om naar een niveau toe te groeien waarover ik tevreden ben. Ik heb nog geen deal met United, dat volgt hopelijk in de toekomst."