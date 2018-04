Kane krijgt extra goal van Premier League en nadert op Salah

Tottenham won zaterdag met 1-2 bij Stoke. Christian Eriksen scoorde beide goals van de Spurs, maar Harry Kane zei na de wedstrijd dat hij het tweede doelpunt had gemaakt.

"Ik zweer op het hoofd van mijn dochter dat ik de bal geraakt heb", was Kane erg duidelijk zaterdag. Ook Christian Eriksen was ervan overtuigd dat Kane gescoord had. "Hij vierde alsof het zijn doelpunt was. Ik geloofde dat dan ook."

De Premier League gelooft het Tottenham-duo: het winnende doelpunt komt op naam van Kane, die nu 25 keer gescoord heeft dit seizoen. Mo Salah is topschutter met 29 goals.