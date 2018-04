"Chelsea stond nooit voor een zwaardere uitdaging"

Niet alleen op financieel vlak heeft de afwezigheid op het kampioenenbal repercussies, ook topspelers overwegen misschien sneller om niet voor Chelsea te kiezen. Abramovitsj zal niet van de honger omkomen, maar de echte grootverdieners hoeven niet per se voor Londen te kiezen. In Manchester groeien de geldbomen immers tot in de hemel.

Na het mislukte seizoen van 2015-2016 (Chelsea ontsloeg José Mourinho en werd pas 10de ) kon de club zijn Belgische topspelers behouden omdat ze langdurige contracten hadden en het ontbreken van de Champions League als éénmalig werd beschouwd. Nu ligt de situatie toch enigszins anders.

Thibaut Courtois gaat zijn laatste contractjaar in. Naar zijn bankrekening hoeft de Rode Duivel misschien niet meteen te kijken, maar de doelman blaakt van ambitie. Courtois wil immers de Champions League winnen. Maar om te winnen, moet je eerst mogen deelnemen en dat lijkt bij Chelsea toch iets te vaak op de helling te staan. Courtois zal de onzekerheid over CL-deelname zeker meenemen in zijn beslissing als hij zijn contract wil verlengen.

Net als Courtois duikt de naam van Eden Hazard vaak op als Real Madrid ter sprake komt. Hazard heeft nog een verbintenis tot 2020 en Chelsea wil de Belg graag het beste contract ooit voorstellen. Maar als Real Madrid in de zomer wil vernieuwen zou Hazard absoluut target nummer 1 kunnen worden. Zeker als Zinédine Zidane aan de macht blijft en Gareth Bale naar de uitgang wordt begeleid.