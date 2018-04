Hazard: "FA Cup winnen én Champions League-ticket afdwingen"

Er heerste een enorm gevoel van frustratie bij de huidige landskampioen op Stamford Bridge na het 1-1-gelijkspel tegen West Ham United. Chelsea domineerde de wedstrijd en schoot maar liefst 23 keer op doel. Ondanks de karrenvracht aan kansen konden de troepen van Conte de partij niet in een definitieve plooi leggen.

"We hebben er in de eerste helft alles aan gedaan om de wedstrijd te winnen. Maar dit seizoen verloopt helemaal niet zoals gehoopt. Ook nu maakten we te veel fouten en incasseerden we opnieuw een tegendoelpunt. We faalden in de zone van de waarheid en blijven teleurgesteld achter", beseft Hazard.

Ook eerder dit seizoen liet Chelsea al enkele keren de overwinning na een 1-0-voorsprong uit handen glippen. "Ik herinner me de uitwedstrijden tegen Manchester United en de Spurs, waar we lange tijd de controle hadden en uiteindelijk toch nog verloren. We moeten samen hard werken", concludeert de aanvaller.