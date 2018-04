"Met zo'n prestatie hadden we met City kunnen strijden voor de titel"

Manchester United toonde op het veld van Manchester City twee gezichten. United werd voor de rust van het kastje naar de muur gespeeld, na de pauze tapte het uit een ander vaatje. Van 2-0 ging het naar 2-3, onder meer dankzij twee treffers van Paul Pogba.

"Twee keer scoren geeft een goed gevoel, maar het voelt nog beter om City te kloppen en om hen niet in eigen huis te laten winnen", reageerde de Fransman na afloop.

"Ik ben tevreden, maar ik ben anderzijds ook ontgoocheld. Als we onze prestatie van in de tweede helft een heel seizoen hadden kunnen tonen, dan zouden we nu met City voor de titel strijden. Of zouden we zelfs voor hen staan."

"Maar dat is voetbal en zulke dingen gebeuren. We moeten nu gewoon aan de tweede plaats en de FA Cup denken."