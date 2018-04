Primeur: United-fans kiezen Lukaku tot Speler van de Maand: "Uitzonderlijk"

Lukaku verkeert in bloedvorm en reeg in maart de ene na de andere goede prestatie aaneen. In vijf wedstrijden over alle competities heen trof de 24-jarige spits maar liefst 4 keer raak én was hij goed voor één assist. Bovendien bereikte Lukaku een indrukwekkende mijlpaal en mocht hij tegen Swansea zijn 100e Premier League-doelpunt vieren.

"De laatste maand is zowel voor mij als voor het team een uitzonderlijke periode geweest. We spelen goed en moeten als club blijven genieten van deze flow. Alleen op die manier kunnen we uitblinken in het laatste deel van het seizoen", aldus de aanvaller.

"Het is belangrijk om het laatste seizoensdeel goed te volbrengen. Wij zijn Manchester United en moeten elk jaar streven naar de hoogste positie in het kampioenschap."