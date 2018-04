Spelletjes in Manchester zijn begonnen: "Pogba aangeboden bij City" versus "Say What?"

Met een zege tegen eerste achtervolger Manchester United is de vijfde Engelse titel voor Manchester City zaterdag een feit. Het verschil is momenteel een geruststellende 16 punten. Maar na de 3-0-nederlaag tegen Liverpool in de Champions League is er toch spraken van een vleugje ongerustheid.

Trainer Guardiola rekent zaterdag op de fans om zijn team over de streep te trekken. "We hebben hun steun nodig omdat wij zo moe zijn en United de hele week heeft kunnen rusten. Onze wedstrijd op Anfield was fysiek en mentaal zwaar."

Guardiola pookte het vuur ook wat op met een opmerking over United-speler Paul Pogba en ex-speler Henrik Mchitarjan. Volgens de trainer van City werden de twee hem in januari door hun makelaar Mino Raiola aangeboden. "Ik heb nee gezegd. We hebben het geld niet om Pogba te kopen omdat hij zo duur is", zei Guardiola.

Een reactie van Pogba liet niet lang op zich wachten. Op Twitter postte de Franse middenvelder een foto van zichzelf die verbaasd kijkt met de tekst "Say What?", waarmee hij het hele verhaal lijkt te ontkennen.