West Brom mist Gareth Barry in degradatiestrijd

Gareth Barry wordt volgende week geopereerd aan de knie, zo bevestigt West Bromwich Albion op de website. De ervaren middenvelder speelde sinds februari al geen wedstrijd meer. In de match tegen Huddersfield moest Barry vroegtijdig naar de kant.

Het is nog niet duidelijk of de 37-jarige Barry zijn carrière als proefvoetballer voortzet. De voormalige Engelse international (53 caps) droeg onder meer het truitje van Aston Villa, Manchester City en Everton. Hij was ook enkele keren kapitein van de Engelse nationale ploeg, al stond hij in de pikorde onder Frank Lampard en Ashley Cole.

West Brom staat met 20 punten troosteloos laatste in de Premier League. Stoke City, de voorlaatste in de stand, staat 7 punten voor. Met nog maar 6 wedstrijden in het verschiet wordt de strijd voor het behoud een loodzware opgave.