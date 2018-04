Blessurezorgen bij Benteke: spits verlaat training met pijn aan zijn lies

De kansen van Benteke om mee te gaan naar het WK, lijken opnieuw een beetje te slinken. Bondscoach Roberto Martinez passeerde de spits twee weken geleden in zijn selectie voor de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië. Dit weekend miste hij twee grote kansen tegen Liverpool en nu lijkt ook een blessure roet in het eten te strooien.

Het is nog niet duidelijk wat er juist aan de hand is met de Rode Duivel. "Benteke hinkte vandaag van het veld met pijn aan de lies", legde zijn trainer Roy Hodgson uit. "We weten nog niet hoe ernstig het is. De dokter kon nog geen uitspraak over zijn toestand doen, dus ik kan dat zeker niet. We zullen moeten wachten tot morgenvroeg om te zien hoe het met hem gesteld is."

Voor de 27-jarige aanvaller is de blessure een nieuwe domper. Benteke scoorde dit seizoen nog maar twee keer in 26 Premier League-optredens. Ook voor zijn club Crystal Palace komt de blessure ongelegen want de ziekenboeg puilt daar aardig uit.