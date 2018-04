It's a match: Tinder en Manchester City slaan de handen in elkaar

Bij Manchester City zijn ze in de wolken met de samenwerking. "Tinder is een enorm populair platform dat, net als voetbal, elke dag miljoenen mensen van over de hele wereld bij elkaar brengt", zegt Tom Glick, City-bestuurder.

"Samen met Tinder kunnen we onderzoeken hoe we op een nieuwe, grappige en creatieve manier nog meer relaties tot stand kunnen brengen."

"Tinder is in bijna 200 landen actief en de app wordt dagelijks door miljoenen mensen gebruikt. David Wyler van Tinder: "Onze gebruikers hebben duidelijk gemaakt dat ze van sport houden en van voetbal in het bijzonder. Dit wordt een game changer."