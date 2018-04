Jarige Leicester City-voorzitter deelt 60 abonnementen uit

60 Leicester City-supporters die dit seizoen een abonnement hebben, kunnen volgend seizoen hun team dus gratis aan het werk zien in de Premier League. De 60 gelukkigen worden willekeurig gekozen. Zondag zullen tijdens de rust van de wedstrijd tegen Newcastle al vier winnaars uit het King Power stadion geplukt worden. De overige 56 krijgen dan de volgende dagen goed nieuws in de bus.

Leicester City is sinds 2010 in handen van het Thaise bedrijf King Power, waar Vichai Srivaddhanaprabha de plak zwaait. In 2014 promoveerde de club naar de Premier League en in 2016 verbaasde Leicester vriend en vijand door onder coach Claudio Ranieri voor het eerst Engels kampioen te worden. Het seizoen erop bereikte Leicester zelfs de kwartfinales van de Champions League.

"Dat parcours hadden we niet kunnen afleggen zonder de steun van onze supporters", klinkt het op clubwebsite. "De voorzitter wil zijn dankbaarheid tonen en 60 supporters gratis hun abonnement laten verlengen voor het nieuwe seizoen."

Vichai Srivaddhanaprabha is in ons land ook eigenaar van tweedeklasser OH Leuven. De supporters van de club uit 1B moeten tevreden zijn met een gratis drankbonnetje voor de POII-match tegen Lierse.