Sterling moet zich excuseren bij Usain Bolt (en Kevin De Bruyne)

Niet alleen Kevin De Bruyne staat in het telefoonboek van Raheem Sterling, hij heeft ook het nummer van sprintbom Usain Bolt. Daar maakte KSI graag misbruik van.

Het bericht: "Hoeveel vrouwen heb jij al...? Dat wil ik graag weten."

Bolt stuurde wel meteen een bericht terug: "Wat?"

Sterling stond voor schut en belde Bolt meteen op om zich te excuseren. "Sorry", zei hij. "Ik maak een video met KSI voor YouTube. Het bericht komt van de idioot."

Bolt kon ermee lachen en stelde Sterling gerust. "It's cool", sprak de Jamaicaan tegen zijn halve landgenoot. Sterling is geboren in Kingston.