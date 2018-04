De Bruyne voor titelmatch tegen United: "Zo snel mogelijk afmaken"

Afgelopen weekend freewheelde Man.City onder impuls van een alomtegenwoordige De Bruyne naar een simpele 3-1-overwinning tegen Everton. De voorsprong van 16 punten op United, de tweede in de stand, werd zo behouden.

De Rode Duivel hoopt woensdag tegen Liverpool alvast een vervolg te breien aan de goede teamprestatie. "Het is de kwartfinale van de Champions League, het is alles of niets. Hopelijk kunnen we op Anfield gewoon ons eigen spel brengen."

Maar Klopp en co slaagden er in eigen huis eerder dit seizoen nog in City een 4-3-nederlaag aan te smeren, de enige Premier League-nederlaag voor de club uit Manchester.



"We speelden toen ook een goede partij. Alleen gaven we gedurende 10 minuten de controle uit handen, waarin zij 3 keer genadeloos konden toeslaan", analyseert De Bruyne. "We leren uit zulke matchen en ik denk dat we nu wel weten hoe de match beter te beheersen. Laten we kijken of dat ons woensdag daadwerkelijk ook lukt."