Lukaku na mijlpaal: "Heb nog veel meer goals in mij"

"Ik houd er niet van om over persoonlijke mijlpalen te praten", liet Lukaku optekenen na de 2-0-zege van zijn team tegen Swansea City. "Ik ben een ploegspeler en zet het belang van het team voorop. Maar ik ben een spits en maak graag doelpunten."

"Ik weet dat ik nog veel goals in mij heb. Nu is het tijd om trofeeën toe te voegen aan mijn goals. Tegen Swansea speelden we heel dominant van bij de start. Dat moeten we altijd proberen te doen. We hebben getoond dat we een andere speelstijl aankunnen."

Lukaku opende de score voor United, Sanchez verdubbelde. "Ik ben heel blij voor hem. Zijn harde werk wordt eindelijk beloond. Nu is het aan hem om deze lijn door te trekken."