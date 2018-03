Vastberaden Tottenham-coach: "Alderweireld zal moeten wachten"

Tottenham-trainer Pochettino kreeg die opmerking op zijn bord deze week. "Ik heb een zeer goeie band met Roberto Martinez. Ik begrijp zijn opmerking, net als die van andere bondscoaches", zegt Pochettino.

"Als ik bondscoach van België was, of die van Engeland of Argentinië, dan zou ik ook graag hebben dat al mijn spelers bij hun club in actie komen."

"Maar het is mijn taak om Tottenham te managen en wedstrijden met deze club te winnen. Ik kan dus niet elke bondscoach ter wille zijn. Ik beschik over een hele hoop internationals en toch kan ik maar 11 spelers opstellen."

"In de voorbije 4 maanden heeft Toby met zijn blessure liggen worstelen. Je mag nu niet van mij verwachten dat ik mijn systeem ga omgooien, omdat er een WK voetbal aankomt en Toby wedstrijdritme nodig heeft."

"Ik ben heel tevreden over mijn huidige centrale duo (Vertonghen-Sanchez, red). Dus laat ik die jongens staan en moet Toby geduld oefenen. Toby moet fit zijn en om fit te zijn moet hij elke dag goed kunnen trainen."