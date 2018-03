West Ham kampeert in de Premier League op de 17e plaats, net boven de degradatiezone. Southampton, voorlopig de eerste zakker in Engeland, is 18e met 2 punten minder dan West Ham.

Tijdens de vorige thuismatch, op 10 maart tegen Burnley (0-3), kwam het al tot incidenten met ontevreden supporters die de clubeigenaars viseren.

Zij moesten het stadion tegen Burnley verlaten. Om zulke toestanden te vermijden, worden nu dranghekken geïnstalleerd aan de bestuursloge.