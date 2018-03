Manchester United geeft 17-jarige Belg eerste profcontract

Largie Ramazani verruilde afgelopen zomer het Charlton van Roland Duchâtelet voor Manchester United. Daar maakte hij indruk bij het elftal onder 18 jaar, met onder meer goals tegen titelrivaal Everton en tegen Stoke City.

Die goede prestaties leveren de 17-jarige flankaanvaller, die in het verleden ook actief was bij Anderlecht, nu een profcontract op bij Manchester United. De duur van dat contract is niet bekendgemaakt.

Ramazani heeft ook een 2 jaar oudere broer, Diamant Ramazani. Die speelt als rechtsachter bij de beloften van Sporting Lokeren.