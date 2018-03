Deschamps: "Pogba kan niet gelukkig zijn met zijn situatie bij United"

Pogba is niet aan zijn beste seizoen bezig. En er lijkt ook ruis te zitten op de relatie tussen speler, in 2016 voor 100 miljoen euro bij Juventus gehaald, en clubcoach. Eind januari bij het verlies tegen Tottenham hadden de twee een geanimeerde discussie aan de zijlijn. In februari gebruikte de Portugese trainer zijn Franse topper maar spaarzaam.

En de voorbije 3 wedstrijden begon de 25-jarige Pogba ook niet in de basiself: tegen Liverpool was hij geblesseerd, in de Champions League tegen Sevilla viel hij in, maar kon hij het 2-1-verlies niet meer omdraaien en vorige zaterdag in de FA Cup tegen Brighton&Hove bleef hij op de bank.