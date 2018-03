Mourinho steekt monoloog af van 12 minuten: "Loop niet weg van wat boegeroep"

"Ik ga niet weglopen, verdwijnen of in een hoekje huilen omdat ik hier en daar wat boegeroep hoor."

Daarna somde Mourinho de prestaties in Europa én Engeland op van United van de voorbije jaren, onder 4 verschillende trainers. De erfenis die hij kreeg overgedragen hielp ook niet. In tegenstelling tot zijn collega Pep Guardiola, die hij letterlijk bij naam noemt, kwam hij niet in een gespreid bedje terecht.

"Maar als ik zal vertrekken, komt de volgende coach spelers als Lukaku, Matic en De Gea tegen. Spelers met een andere kwaliteit, mentaliteit, achtergrond en status."

Dat wil niet zeggen dat Mourinho zijn aftocht uit Manchester al voorbereidt. "Ik zou ook in een ander land makkelijk de titel kunnen veroveren, maar ik ben hier nu. Ik zal mij niet wegsteken. Volgende match zal ik de eerste zijn die uit de tunnel komt."

"Toen ik 20 was, was ik een nobody in het voetbal. Nu ben ik 55 en ben ik wie ik ben. Ik ben hier geraakt door hard te werken, door mijn talent en mijn mentaliteit."