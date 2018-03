Kan er iemand de assists van Eden Hazard afwerken, aub?

Als we naar het lijstje kijken van spelers met minstens 50 gecreëerde kansen vanuit open spel, dan vindt Hazard zichzelf terug in de top 3 van meest gecreëerde kansen vanuit open spel.

Maar het verschil in kansen per assists met de andere spelers is gigantisch. Vooral Kevin de Bruyne lijkt in dat opzicht een klasse efficienter. Ligt dat aan de betere kansen die de City-spelmaker creëert of zijn de teamgenoten van De Bruyne simpelweg betere afmakers?