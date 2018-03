Southampton was onder Mauricio Pellegrino weggezakt naar de 17e plaats in de Premier League. Met Mark Hughes gaat het nu het degradatiegevecht aan. Hughes werd zelf begin dit jaar ontslagen bij Stoke City.

"In de Premier League blijven is uiteraard ons doel. Daar hoort deze club thuis. Ik begrijp wat nodig is om in deze competitie wedstrijden te winnen", zegt de nieuwe T1.