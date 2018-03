Sky schorst Carragher tot eind van seizoen: "In zomer beslissen over toekomst"

Carragher spuwde op een uitdagende United-fan én zijn 14-jarige dochter. Carragher spuwde op een uitdagende United-fan én zijn 14-jarige dochter.

Het spuwincident met Jamie Carragher zit Sky Television hoog. De oud-verdediger van Liverpool, nu analist voor Sky, is geschorst tot het einde van het seizoen. In de zomer beslist de Britse tv-zender definitief over de toekomst van Carragher.