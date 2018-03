Leeds-verdediger De Bock: "Het vat in Brugge was wat leeg"

"Het gaat goed", vertelt Laurens De Bock aan Sporza. "In het begin heb ik veel gespeeld, maar daarna kwam er een nieuwe trainer. Ik heb dan enkele matchen niet meegedaan, maar twee weekends geleden stond ik weer in de basis."

"Of ik een aanpassingsperiode nodig gehad heb? Als je lange tijd in België gespeeld hebt, dan is dit toch een heel andere competitie. De matchen zijn veel fysieker en intensiever."

"Het is meer vechtvoetbal. Het opbouwen zit er niet echt in: er wordt veel met de lange bal gespeeld en er zijn veel stevige spelers. Maar dat ligt me wel."

"Het was niet eenvoudig om naar hier te komen in de winter, want iedereen was al op elkaar ingespeeld. Maar al bij al is de aanpassing vlot verlopen."