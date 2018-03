Lukaku geniet niet van 200e goal: "Het is tijd nu voor trofeeën"

"Ik sta nu op 200 doelpunten in mijn nog jonge carrière, maar nu is het tijd om trofeeën aan mijn palmares toe te voegen. Tijd om nog harder te werken", schrijft Lukaku op Instagram.

"Toch zal ik mijn ploegmaats nooit afvallen", voegt hij er nog aan toe. Na de match had Lukaku zich immers schijnbaar kritisch uitgelaten. "Mijn doelpunt viel te laat, omdat de laatste pass steeds ontbrak."

"Met de kwaliteit in deze ploeg hadden we moeten doorstoten, maar dat verdienden we niet, want we waren niet genoeg. We waren goed begonnen, maar gaven daarna de controle uit handen."

De verslagenheid in de kleedkamer was volgens Lukaku groot. "Er waren spelers aan het huilen, sommigen verstopten hun gezicht. Maar dat is normaal."