Geel lintje levert Guardiola stevige boete op

Guardiola droeg onlangs tijdens een wedstrijd alweer een geel lintje waarmee hij zijn steun uitdrukt aan de vier opgepakte Catalaanse bestuurders. De Spaanse coach was daarmee niet aan z'n proefstuk toe. Hij draagt al sinds het einde van 2017 tijdens elke wedstrijd en persconferentie een geel lintje.

Maar het dragen van politieke symbolen is in strijd met het FA-reglement en dus betaalt Guardiola nu het gelag. Guardiola werd geboren in Catalonië en speelde en trainde het grootste deel van zijn carrière bij FC Barcelona. Afwachten dus of Guardiola het gele lintje nu achterwege zal laten.