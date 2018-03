Sneller dan verwacht: Fellaini kan zaterdag tegen Liverpool spelen

Fellaini kreeg op 31 januari tegen Tottenham weer veel last van kniepijn, een meniscusoperatie drong zich op. De Belgische middenvelder leek zich klaar te stomen voor de laatste 2 maanden in Engeland en Europa, maar plots is hij weer van de partij. Het was een kort zinnetje van Mourinho op de persconferentie: "De enige die er weer bij is, is Fellaini." Wordt hij morgen het geheime wapen van Mourinho in de topper bij Liverpool?