Lukaku: "Mourinho ziet mij als zijn sergeant op het veld"

Romelu Lukaku lijkt na een mindere periode weer in bloedvorm bij Manchester United. De spits kon 7 keer scoren in de voorbije 10 matchen in alle competities. De Belg heeft een mijlpaal in het vizier: in de topper tegen Liverpool kan hij zijn 100e Premier League-goal scoren.

"Mijn wil om te winnen is nog groter geworden sinds ik hier speel", vertelde de Rode Duivel aan Sky Sports. "Ik wil prijzen pakken. De ploeg is voor mij altijd belangrijker dan mijn eigen doelen. De trainer weet dat ook. Ik heb hem dat gezegd."

"Ik werk echt heel hard voor dit team en de trainer weet dat hij altijd op mij kan rekenen. Ik denk dat hij mij een beetje ziet als zijn sergeant op het veld. Dat is misschien een beetje vreemd omdat normaal middenvelders die rol op zich nemen."

"Natuurlijk ben ik een spits en moet ik dus vooral scoren, maar Mourinho kan altijd op mij rekenen. Hij weet dat ik de mentaliteit van een soldaat heb."