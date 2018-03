Jan Vertonghen: koning van de balverovering

Het is maar één van de statistieken waarmee Vertonghen bewijst dat hij aan een topseizoen bezig is. Ook in accuraatheid in passing, gewonnen tackles en man-tegen-man-duels scoort de 98-voudige Rode Duivel meer dan 80%.

Het zou dus niet vreemd zijn als hij aan het einde van het seizoen in het PFA Team of the Year (kortweg de Premier League-ploeg van het seizoen) zou staan.

Ook in zijn eerste jaar bij Tottenham (2012-2013) werd hij door zijn collega’s in het beste elftal gekozen. Hij flankeerde toen Rio Ferdinand van Manchester United in het centrum van de defensie.