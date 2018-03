Dembélé is blij met lof: "Maar ik zou nu graag wat trofeeën winnen"

Zaterdag tegen Huddersfield ging Dembélé een kwartier voor het einde naar de kant, waarop Pochettino zei dat onze landgenoot zorg nodig had.

De Tottenham-fans hielden hun adem al in voor de Europese achtste finale van morgen, maar Dembélé zelf stelde ze gerust: "Ik voel me goed. Ik heb al veel matchen gespeeld en automatisch voel ik me dan fitter, sterker en goed."

De prestaties van Tottenham in de Champions League dit seizoen sterken Dembélé dat ze zonder vrees Juventus kunnen aanpakken. In Turijn werd het 2-2 en in de groepsfase tegen Real Madrid werd het thuis 3-1 en uit 1-1.

"Al je tegen topteams goed speelt - zeker in de Champions League, doet dat goed. We hebben de voorbije jaren aan iedereen getoond dat we heel goed kunnen voetballen tegen topteams. En dat verrast me niet. In de Champions League kan alles gebeuren. We hebben heel wat vertrouwen en zijn niet bang van Juventus of Madrid. We moeten alleen gefocust blijven."