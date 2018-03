Eden Hazard: "De Bruyne is de beste speler in de Premier League"

Eden Hazard heeft het dit seizoen niet onder de markt bij een kwakkelend Chelsea, dat momenteel niet eens zicht heeft op een plek in de Champions League volgend seizoen. In een interview met Sky Sports blikte Hazard onder meer vooruit naar de uitreiking van de titel van Speler van het Jaar in de Premier League, die hij in 2015 nog won.

"Er zijn er maar 3 die dit seizoen aanspraak kunnen maken op die prijs: Kevin De Bruyne, Mohamed Salah en Harry Kane. Maar ik heb gestemd voor Kevin, hij is gewoonweg de beste".

Hazard steekt zijn bewondering voor zijn collega-Rode Duivel niet onder stoelen of banken. "Hij kan met één beweging of pass het verschil maken. Als hij de bal aan de voet heeft, gebeurt er iets. Dan ontstaat er magie. Het is eigenlijk simpel, Kevin is een uitzonderlijke speler".