Mourinho: "Ik weet niet of Fellaini zal blijven, maar ik hoop het wel"

Fellaini viel op 31 januari uit tegen Tottenham. De invaller stond nog maar zeven minuten op het veld toen hij naar zijn linkerknie greep. Uit onderzoek bleek dat de meniscus geraakt was en een operatie drong zich op. "Ik geloof dat hij eind maart terug kan zijn", hoopte Mourinho toen.

En hij zal niet slecht hebben gegokt. Over enkele weken is de middenvelder opnieuw speelklaar. "Hij is nog een jonge speler en de ingreep was niet zo zwaar", zei Mourinho. Hij zal speelklaar zijn voor de laatste maanden in de Premier League, een eventuele kwartfinale in de Champions League en een eventuele halve finale in de FA Cup."

Maar speelt Fellaini ook volgend jaar nog voor Manchester United, want zijn contract loopt op het einde van het seizoen af. "Ik weet het niet", aldus Mourinho. "Ik wil hem houden en de club wil hem houden, maar ik weet niet hoever vraag en aanbod uiteen liggen bij de contractbesprekingen."