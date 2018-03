Halfleeg Arsenal-stadion, Wenger uitgejouwd: "Genoeg is genoeg!"

Alsof de 0-3-nederlaag zondag in de finale van de League Cup nog niet hard genoeg aangekomen was bij de fans van Arsenal kwam daar gisterenavond een nieuwe 0-3 (in de competitie) bovenop. Opnieuw was Manchester City de beul met dienst.

Wat meer is: het was de eerste keer dat Arsenal sinds de oprichting van de Premier League drie doelpunten incasseerde in de eerste helft van een thuiswedstrijd. De kansloze 0-3 mondde uit in groot gemor in de tribunes. Een deel van het publiek keerde zich nogmaals openlijk tegen Arsène Wenger.

Officieel zaten er 58.420 mensen in het Emirates Stadium, maar in de praktijk waren er dat heel wat minder. Het was opvallend hoe tienduizenden zitjes leeg bleven. Het was berekoud in Londen, maar de reden van de vele afwezigheden ligt vooral in de matte prestaties van het team.