Guardiola: "Namen bewust risico met 2 matchen op een rij voor Kompany"

Otamendi en Kompany deden het andermaal voortreffelijk: "Het zijn 2 echte centrale verdedigers. Ze zijn echt goed."

"Vorig seizoen en dit seizoen speelde Kompany niet zo veel. Dat zat in ons achterhoofd toen we de ploeg maakten, we wisten dat het een risico was. Maar de finale van de League Cup was toch 4 à 5 dagen geleden. We besloten het erop te wagen, omdat de vier verdedigers het samen goed doen. We kozen voor de continuïteit." Walker en Danilo deelden dus in de lof van de Spanjaard.

Gaat Kompany dan nog veel meer spelen dit seizoen? "We zullen zien. Tot 1, 2 of 3 weken geleden was hij het hele seizoen geblesseerd. We moeten voorzichtig zijn met hem."