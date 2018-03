"Thibaut Courtois heeft in Londens hotel clubbazen van PSG ontmoet"

De RTBF haalt zijn informatie bij een bron binnen de entourage van Courtois. "Het gesprek van een dikke 2 uur vond in alle discretie plaats in een Londens hotel. Thibaut had zijn vader Thierry meegenomen", klinkt het.

In het gesprek zouden zowel de financiële als sportieve aspecten van een eventuele transfer ter sprake gekomen zijn. Want Courtois wil vooral bij een club spelen die meedingt naar de eindoverwinning in de Champions League.

De RTBF heeft gisteren zowel met PSG als de zaakwaarnemer van Courtois contact opgenomen, maar ofwel wilden ze geen commentaar geven, ofwel beantwoordden ze de telefoontjes niet.