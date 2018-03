Guardiola: "Als City het wil, draag ik geen geel lintje meer"

Aangezien de Engelse bondsreglementen politieke symbolen verbieden, is er een onderzoek naar de Catalaanse trainer van Manchester City geopend.

Guardiola lijkt niet onder de indruk van een dreigende sanctie en legt de bal in het kamp van zijn werkgever.

"Als het bestuur van City me dat vraagt, zal ik dat lintje niet meer dragen", zegt Guardiola. "Wat er met het team en de club gebeurt is belangrijker dan mijn persoonlijke mening. Ik denk niet dat het bestuur dat zal vragen, maar als ze het vragen, zal ik daarop ingaan."

"Ik wil wel benadrukken dat mijn persoonlijke mening geen politieke overtuiging is. Als mensen een rood of roze lintje dragen, doen ze dat in de strijd tegen borstkanker. Hetzelfde als wanneer ik een badge draag tegen prostaatkanker. Maar nogmaals: de club is de baas. Ik wil City noch het team schade toebrengen."