Pochettino na VAR-heisa: "Heb meelij met onze refs en onze fans"

Zo kwam Tottenham bij de rust van de replay in de 5e ronde niet verder dan de 1-1. "Ik vertelde de spelers om hun focus terug te vinden. De omstandigheden waren moeilijk."

De Argentijnse coach nam het op voor ref Paul Tierny: "Ik denk dat we de beste scheidsrechters in Europa of de wereld hebben, maar ik weet niet of dit systeem hen zal helpen of net meer verwarring zal veroorzaken."

Pochettino toont zich niet echt gewonnen voor de VAR. "Voetbal is een spel van emoties. Als we die emotie gaan doden, denk ik dat we het spel gaan veranderen."

De VAR kent in alle testcompetities kinderziektes. Fans en analisten vinden vooral dat het te lang duurt voor een beslissing valt en dat supporters in het ongewisse worden gelaten over waarom een beslissing genomen wordt.

Pochettino leeft met de refs en fans mee: "Het is moeilijk voor de scheidsrechter. Ik heb meelij met de scheids en nog meer met de supporters omdat het zo moeilijk is om de situatie te begrijpen."