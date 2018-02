Tottenham mist geblesseerden Alderweireld en Vertonghen in FA Cup

Tottenham-coach Pochettino gaf het nieuws over zijn selectie mee daags voor de bekerwedstrijd op Wembley. Tien dagen geleden raakte het bij staartploeg Rochdale uit de derde klasse niet verder dan een 2-2. Alderweireld lag toen ongelukkig aan de basis van de gelijkmaker in de extra tijd.

Het voorbije weekend was Alderweireld er ook al niet bij op Crystal Palace (0-1), omdat de Rode Duivel vorige week op training zijn hamstring blesseerde. Alderweireld speelde trouwens nog maar 2 keer in de FA Cup sinds hij een ernstige hamstringblessure opliep in november.

Ook Jan Vertonghen was er het voorbije weekend al niet bij. Pochettino: "Natuurlijk wil je altijd alle spelers fit en beschikbaar hebben, maar daarom hebben we ook een fantastische ploeg. Als er iets gebeurt met Jan of Toby zoals vorige week, heb je zo'n team nodig. We zijn klaar voor de strijd."

Rochdale is de laagst geklasseerde ploeg in de 1/8e finales van de FA Cup.