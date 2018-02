Uitgelaten Jan Mulder: "Ik gun het Kompany heel erg"

Vincent Kompany heeft Manchester City zondag naar de League Cup geleid tegen Arsenal (3-0). Na zijn doelpunt sprong hij een gat in de lucht.

"Een soort verrijzenis op zondag", jubelde Jan Mulder gisteravond in Extra Time. "Na zijn doelpunt dacht ik wel: "Rustig of daar gaan al je kuitspieren weer.""

"Zo'n vreugdesprong. De voorbije maanden had ik hem totaal afgeschreven. Dit is een regelrecht wonder. Ik vertrouw het nog altijd niet, maar het ziet er toch goed uit voor de Rode Duivels."

Ik had nooit verwacht dat hij nog een keer man van de match zou worden. Ik gun het hem heel erg. In zijn kop zit het helemaal goed nu. Prachtig."