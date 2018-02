Na de wissel: "Een gesprek tussen Hazard en Conte dringt zich op"

Dat vond ook doelman Thibaut Courtois. “Ik heb ook geen verklaring voor de wissel van Hazard", zei hij op PlaySports. "Ik had het ook niet verwacht, maar het is een keuze van de trainer. Hij moet dat uitleggen. Ik kan niet in zijn hoofd kijken."

Thibaut Courtois windt er geen doekjes om. Hij maakt geen duizend bochten om op een vraag te antwoorden. Gelukkig maar. Voetballers die hun woorden niet laten voorkauwen door mediatrainers, ze bestaan nog. Courtois zei wat iedereen dacht: "Spelers als Eden heb ik liefst 90 minuten op het veld. Hij kan offensief altijd iets extra brengen."

In België worden deze zinsneden al snel in het rijtje van uitspraken van Courtois over voormalig bondscoach Marc Wilmots gezet. Courtois hekelde op het EK voor de camera de falende tactiek van Wilmots. Gedurfd en terecht of "not done"?

Met zijn woorden over Hazard zet Courtois Conte zeker niet uit de wind, maar een aanval op de Italiaan is het ook niet. Courtois uitte zijn gevoel en sprak niet over het tactische plan van Conte. Courtois en Conte leven zeker niet op voet van oorlog. Onlangs op Chelsea TV liet hij zich nog lovend uit over de trainer: "We geloven in hem en in de ploeg. We zijn een team samen met de coach." Courtois zou dit nooit gezegd hebben als hij dat niet meende. Aan clichés doet de Limburger niet.