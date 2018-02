Henry: "Arsenal is een droom, maar eerst heb ik werk bij België"

Arsenal stelde teleur in de finale van de League Cup tegen Manchester City. Thierry Henry, assistent bij de Rode Duivels maar ook analist voor SkySports, kreeg opnieuw de vraag of hij het zou zien zitten om het roer over te nemen bij zijn ex-club.

"Trainer van Arsenal worden zou een droom zijn voor mij", zei hij niet voor het eerst. "Wie zou niet geïnteresseerd zijn in die job? Maar ik wil er nu nog niet te veel over praten. Ik heb respect voor de man die de job op dit moment uitoefent."

"Bovendien heb ik op dit moment ook nog mijn job als assistent bij de Rode Duivels. Eerst heb ik daar nog werk te doen en dan zien we wel wat er gebeurt."