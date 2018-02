Lukaku: "Je verwacht beetje meer respect, maar ik luister niet naar kritiek"

Lukaku toonde zich ook opnieuw bijzonder ambitieus. "Ik speel voor de grootste club ter wereld. Dat is wat ik altijd gewild heb, en ik wil ook trofeeën winnen."

"Veel van de spelers die we nu zien als de beste ter wereld, zijn spelers die prijzen gewonnen hebben. Ik wil bij die groep horen. De weg is nog lang, maar ik ben ambitieus. Ik werk elke dag voor mijn team. Het belangrijkste is dat we winnen. Dan ben ik altijd blij."

"De keuze voor United heb ik gemaakt met mijn hoofd en mijn hart. Het was de juiste keuze. Ik zit hier goed. De coach en mijn ploegmaats pushen mij elke dag om beter te worden."