Kompany: "Voor de match dacht ik al dat ik zou scoren"

"Het was een moeilijke match tegen Arsenal", geeft Kompany toe. "Maar er was veel ruimte voor beide teams. We hadden controle over de ruimtes. Ik ben heel trots op het team. 3-0 winnen op Wembley is een groots resultaat. Tegen om het even welke club."

Kompany is ook dit seizoen niet gespaard gebleven van blessures. De League Cup is een mooie beloning voor al zijn inspanningen om terug te keren. "Als ik terugkijk op mijn persoonlijke situatie dan ben je bereid om hier 6 maanden hard voor te werken."

"Het is elke minuut waard om hier te staan. Elke kans die je krijgt moet je grijpen. Dat heb ik vandaag gedaan en dat heeft het team gedaan."