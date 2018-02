Guardiola daagt FA uit met geel lintje voor League Cup-finale

Afgelopen vrijdag opende de FA een tuchtprocedure tegen Guardiola voor het dragen van politieke symbolen die de Catalaanse onafhankelijkheid steunen. De Catalaan draagt al sinds het einde van 2017 tijdens elke wedstrijd en persconferentie een geel lintje, waarmee hij zijn steun uitdrukt aan de vier Catalaanse leiders die in de gevangenis zitten.

Het dragen van politieke symbolen is in strijd met het FA-reglement en de FA liet al weten dat Guardiola zich zal moeten verantwoorden. Maar die woorden maken duidelijk weinig indruk.

Guardiola droeg bij zijn aankomst aan Wembley opnieuw het gele lintje. Guardiola werd geboren in Catalonië en speelde en trainde het grootste deel van zijn carrière bij FC Barcelona. In de cember vorig jaar zei hij: " "Als ze me voor zoiets willen schorsen, de UEFA, de Premier League en de FIFA, dan doen ze het maar. Er zitten ondertussen mensen in de gevangenis".