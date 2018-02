Kritische Courtois: "Spelers als Hazard zie ik liefst 90 minuten op het veld"

Chelsea kwam op voorsprong tegen United, maar gaf die voorsprong uit handen door eigen toedoen vond Thibaut Courtois. "Wij hadden duidelijk overwicht in de eerste helft. Als we het beter uitspelen op de counter, hadden we ook meer kunnen scoren", zei Courtois op Play Sports.

"We slikken na onze goal een tegengoal net zoals afgelopen dinsdag (in de Champions League). In de tweede helft hadden we minder de bal, maar dan nog hadden we deze match nooit mogen verliezen."

"Als je de details niet goed uitvoert in topmatchen, dan kan je verliezen. Dat is vandaag gebeurd." Een sneer van de doelman naar zijn ploegmaats.